Закон, порядок, государство

747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Есть мужики. А сожитель - тварь.В Алтайском крае ...
  • виктор оболдин
    Этот бренд умыкнул у меня 1000 советских рублей.Их сейчас днем с огнем не найдешь.И я думаю не у меня одного."Росгосстрах" при...
  • Тамара Фролова
    Интересно, а как немец передвигался по горкам Владивостока без машины?Много машин и пер...

"Это киборг, восстание машин": странный полуголый мужчина попал на видео около жд-вокзала

"Это киборг, восстание машин": странный полуголый мужчина попал на видео около жд-вокзала

Около жд-вокзала в Уссурийске внимание прохожих привлёк странный мужчина. Неизвестный разделся по пояс, лёг на дорогу и стал усердно отжиматься.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх