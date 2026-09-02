Смоляне заправляются на АЗС в приграничных районах Беларуси

Для удобства смолян разработана карта с расположением АЗС в Витебском и Могилёвском районах Смоленские водители из-за временных сложностей с топливом на некоторых АЗС пользуются альтернативным вариантом - автозаправочными станциями в соседней Республике Беларусь.