Кино: Отказался от дочери, обвинялся в домогательствах, слыл ловеласом: Кто заставил остепениться звезду «Кадетства» Александра Головина

Актёру всего 34 года, а в его фильмографии уже больше 70 работ в кино и сериалах. На театральной сцене он тоже успел сыграть несколько ярких ролей, и это при том, что актёрского образования у Александра Головина нет.
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