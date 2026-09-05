Брянское «Динамо» сыграет с саратовским «Соколом» на выезде

«Сокол» после семи матчей занимает предпоследнее место во Второй лиге, набрав всего 6 очков. Брянское «Динамо» делит вторую-третью строчку с командой из Кирова.
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