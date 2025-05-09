«Мир? Пока нет»: Киев игнорирует перемирие на 9 мая — Россия готовится к решающему удару в 2025

Vladimir Lioubimcev

Одностороннее объявление прекращения огня - ЭТО НЕ ПЕРЕМИРИЕ.... Перемирие - это когда договариваются о прекращении огня с обеих воюющих сторон. А когда в одностороннем порядке отказываются от военных действий - это не перемирие. Это даже не знаю,КАК И НАЗВАТЬ!! Кроме матюкальных слова - иных не подобрать...