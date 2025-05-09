ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей С
    до кукурузника репрессии назывались ежовскими, без комментариевСталинские репрес...
  • Сергей Тюрин
    Это был экзамен советских генералов. Средства ПВО вели самолёт Руста от Хельсинки. Если вам нужно кого-то обо$рать вы...Киев одёргивают. ...
  • Алексей Смирнов
    Значит с зарплатой в 69000 можно за 2 года накопить 1.4 миллиона? Грубо: сумма составит (1656000 - 1400000=256000) / ...И вновь про нищих...

«Мир? Пока нет»: Киев игнорирует перемирие на 9 мая — Россия готовится к решающему удару в 2025

«Мир? Пока нет»: Киев игнорирует перемирие на 9 мая — Россия готовится к решающему удару в 2025

Эксперт рассказал о том, какие решающие события могут повлиять на ход специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Одностороннее объявление прекращения огня - ЭТО НЕ ПЕРЕМИРИЕ.... Перемирие - это когда  договариваются  о прекращении огня с обеих воюющих  сторон. А когда в одностороннем порядке  отказываются от военных действий -  это не перемирие. Это даже не знаю,КАК И НАЗВАТЬ!! Кроме матюкальных слова - иных не подобрать...
Ответить
10 час.
Lana_Borei Иванова
Ключевой момент - смерть ,,зелёной крысы,,!
Ответить
10 час.
наверх