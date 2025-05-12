Медик с 40-летним стажем: «Медсестер не заменить роботом, он не умеет сочувствовать»

В Международный день медицинской сестры, который отмечается 12 мая, «Татар-информ» рассказывает историю медсестры отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Республиканской клинической больницы Татарстана Надиры Габдрахмановой.
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