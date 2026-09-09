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Мировое обозрение

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Песков связал «гибкость» Киева с нехваткой денег и вооружений

Песков связал «гибкость» Киева с нехваткой денег и вооружений

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал положение киевского режима как крайне тяжелое, указав на стремительное ухудшение экономической ситуации в стране, а также на острый дефицит денежных средств и вооружений.

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