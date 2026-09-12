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⚽️ «Кызылташ» в первом тайме забил два мяча в ворота соперника

⚽️ «Кызылташ» в первом тайме забил два мяча в ворота соперника Удастся ли команде «Рубин Ялта» взять реванш? Смотрите прямую трансляцию: 💙 📹RUTUBE 🤗Сайт Фото: @trkmillet 📲 MAXимум новостей 📱«Крым 24» | «Радио Крым» 🎙 тест тест.

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