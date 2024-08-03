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LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» в гостях у «Иртыша»,  «Текстильщик» – «Калуга»

«Краснодар-2» в гостях у «Иртыша»,  «Текстильщик» – «Калуга», «Авангард» против костромского «Спартака».

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