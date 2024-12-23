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Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Возраст с 18 до 35 лет является у женщин оптимальным для рождения ребенка, сообщило 23 декабря РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

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