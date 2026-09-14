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Житель Ростова осуждён на 20 лет за подготовку диверсии на ж/д по заданию Киева

Житель Ростова осуждён на 20 лет за подготовку диверсии на ж/д по заданию Киева

Ростовский областной суд приговорил местного жителя к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене за подготовку диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб.

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