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Царьград

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Нарколог Масякин дал шесть критериев для определения зависимости от алкоголя

Нарколог Масякин дал шесть критериев для определения зависимости от алкоголя

Врач-нарколог Антон Масякин пояснил, по каким критериям ставят диагноз «синдрома зависимости» от алкоголя.

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