23 кота делают что-то непонятное, но очень смешное

Сперва кажется, будто они вызывают дьявола. На самом деле они вызывают дьявольский смех! фото: соцсетиКоты занимают первый миллион мест пьедестала по части учудить что-нибудь странное и отчебучить нечто чудное.
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