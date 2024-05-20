Книжный салон и завершение отопительного сезона: Беглов подвел итоги прошлой недели

Также он отметил открытие в Музее обороны и блокады Ленинграда мемориальной доски его первому директору Льву Ракову Губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем телеграм-канале рассказал о наиболее значимых событиях в городе на прошедшей неделе.
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