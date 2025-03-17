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"Мало спортом занимались". У державшего в страхе школы мигранта в тюрьме 30 тысяч "своих". Выйдет и будет мстить?

"Мало спортом занимались". У державшего в страхе школы мигранта в тюрьме 30 тысяч "своих". Выйдет и будет мстить?

Ольга Антонова Драка русских парней в Челябинске с детьми мигрантов произошла два года назад. Власть сразу же бросилась на защиту азиатских подростков, чтобы скрыть большую проблему.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 д.
Константин
не сменяемый не для этого строил такую систему больше 30 лет, чтоб её можно было легко сломать... сейчас во власть приходят люди, которые родились в этой системы и она для них норма
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
такую систему надо менять. ты - против?
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19 час.
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