Театр «Ромэн» в САО открыл юбилейный сезон знаковым спектаклем

По сложившейся традиции, театр «Ромэн» в Северном округе столицы открыл новый, 95-й сезон легендарной постановкой «Мы — цыгане».
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