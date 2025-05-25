Арест Главы Гагаузии власти Молдавии хотят использовать как механизм отстранения от должности

Евгению Гуцул могут лишить законного поста из-за формального отсутствия на работе.Даже если Вас арестовали – это не повод отсутствовать на работе, считают власти Молдавии, намереваясь применить этот абсурдный повод как инструмент политической борьбы.
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