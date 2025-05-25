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Арест Главы Гагаузии власти Молдавии хотят использовать как механизм отстранения от должности

Арест Главы Гагаузии власти Молдавии хотят использовать как механизм отстранения от должности

Евгению Гуцул могут лишить законного поста из-за формального отсутствия на работе.Даже если Вас арестовали – это не повод отсутствовать на работе, считают власти Молдавии, намереваясь применить этот абсурдный повод как инструмент политической борьбы.

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