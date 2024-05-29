В Саратовской области упал проводивший сельхозработы легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале во вторник, 28 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии