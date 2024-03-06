После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу доставили 16 человек

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы выросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя по жизнеобеспечению администрации Улуг-Хемского района Буяна Маскыра.
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