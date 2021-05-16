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Какие полезные системы автомобиля убивают мотор

Какие полезные системы автомобиля убивают мотор

Двигатель автомобиля является его важным элементом, если не сказать главным.Однако, далеко не всегда водители задумываются о том, что на работе двигателя сказывается не только стиль эксплуатации автомобиля, но и работа некоторых полезных систем.

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