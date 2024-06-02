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ВСУ снижают применение арторудий на Купянском участке фронта

ВСУ снижают применение арторудий на Купянском участке фронта

Старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снижают применение артиллерийских орудий на купянском участке фронта.

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