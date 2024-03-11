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Подруга звезды советского ТВ Светланы Моргуновой назвала причину её смерти

Подруга звезды советского ТВ Светланы Моргуновой назвала причину её смерти

Народная артистка России Светлана Моргунова умерла на фоне обострения проблем с сосудами.Оторвавшийся тромб стал причиной смерти народной артистки, диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой.

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