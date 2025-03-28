Политолог назвал главных противников перемирия на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Франция и Великобритания становятся главными противниками перемирия на Украине, имея на то ряд корыстных причин, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
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