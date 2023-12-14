Марочко: Наемники ВСУ получали до трех тысяч долларов в сутки

Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что наёмники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины, зарабатывали в «красной зоне» до трех тысяч долларов в сутки.
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