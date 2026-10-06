Подполье: жители Украины передают ВС России данные о Fire Point

Некоторые из объектов компании — производителя ракет и дронов Fire Point были уничтожены ВС России благодаря информации, которую бойцам передали жители Украины.
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