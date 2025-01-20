На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Возле Анапы обнаружены новые небольшие выбросы мазута, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "За прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.
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