На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Возле Анапы обнаружены новые небольшие выбросы мазута, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "За прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.