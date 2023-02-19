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В пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожья объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины днем в воскресенье, 19 февраля, была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

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