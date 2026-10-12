Барышни в хиджабах устроили скандал: Их не берут на работу

В Москве барышни в хиджабах пытаются устроить скандал: дескать, "покрытых не берут на работу"."Покрытых не берут на работу в Москве", - с таким тезисом вышла в эфир некая приезжая блогерша в хиджабе.
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