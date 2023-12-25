“В ней нет ни капли еврейских кровей”, – Галкин* раскрыл тайну Пугачевой

ЛС Лидия Санникова Врет... Алла Пугачева, настоящая фамилия — Бендицкая. Настоящий отец Аллы Пугачевой это чистый еврей — Иосиф Абрамович Бендицкий. А в свидетельстве о рождении ее имя Фаина.

Zoia Goldshtab Да какая она еврейка???? Смех да и только! Мадам Брошкина!