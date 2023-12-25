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“В ней нет ни капли еврейских кровей”, – Галкин* раскрыл тайну Пугачевой

“В ней нет ни капли еврейских кровей”, – Галкин* раскрыл тайну Пугачевой

На прошлой неделе популярный музыкант Андрей Макаревич* отметил свое 70-летие. В этот особенный день артист был окружен друзьями-иноагентами, бывшими звездами советской эстрады.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Врет... Алла Пугачева, настоящая фамилия — Бендицкая. Настоящий отец Аллы Пугачевой это чистый еврей — Иосиф Абрамович Бендицкий. А в свидетельстве о рождении ее имя Фаина.
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16 час.
Zoia Goldshtab
Да какая она еврейка???? Смех да и только! Мадам Брошкина!
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11 час.
Helena journalist
А как бы она на эстраду попала, её бы евреи не пропустили бы.
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3 час.

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