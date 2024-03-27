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День театра отмечают 27 марта

День театра отмечают 27 марта

Сегодня мир отмечает День театра. Это праздник всех деятелей сферы: актеров, режиссеров, художников, осветителей, продюсеров и всех театров: драматического, оперного, кукольного, музыкального, юного зрителя.

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