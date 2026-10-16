В Архангельске 70% участников опроса SuperJob выступили за пожизненный запрет продажи вейпов тем, кто родился после 2008 года, при этом наибольшую поддержку идея получила среди респондентов 35–44 лет — 79%.
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