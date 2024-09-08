Из России вернули 14 оставшихся без присмотра детей

Родители были депортированы Российские и узбекские власти благодаря совместным усилиям смогли вернуть из Санкт-Петербурга в Узбекистан 14 детей – граждан республики, оставшихся без присмотра родителей и законных представителей, а также нуждающихся в социальной защите.