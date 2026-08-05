Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров Зеленский фактически возложил вину за последствия ночного ракетного у.
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Зеленский возложил вину за последствия удара по Киеву на западных партнёров Зеленский фактически возложил вину за последствия ночного ракетного у.
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