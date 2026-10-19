On Oct. 19, 1781, Britain's Lord Charles Cornwallis surrendered with more than 7,000 troops to Gen. George Washington at Yorktown, Va.
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