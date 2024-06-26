Что нужно делать, чтобы привлечь деньги в жизнь: 7 простых способов Алёна Юрьева Многие из нас с детства усвоили негативные установки о деньгах: что богатство — это зло, что честно разбогатеть невозможно, и что деньги — привилегия избранных.