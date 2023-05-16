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Правительство Венесуэлы планирует взять курс на отказ от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах по дедолларизации экономики своей страны. Он выразил уверенность в том, что данный процесс станет началом на пути к новой экономической свободе.

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