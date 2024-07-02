Украинская сторона: Возможно, уже после первого ракетного удара по аэродрому Миргорода истребители поднять в воздух было некому Продолжают появляться подробности вчерашней ракетной атаки по аэродрому в полтавском Миргороде, где были уничтожены и повреждены в общей сложности 6 истребителей ВС ВСУ, в том числе использовавшихся для ударов с помощью французских и британских ракет авиационного базирования.