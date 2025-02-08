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Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Путин поручил разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и министерством внутренних дел разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.

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Комментарии
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Е Пронина
а, может замы соучаствуют в создании проблем, банкиры точно в деле,,,
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12 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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11 час.
В К
Резво ожеребились!
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10 час.
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