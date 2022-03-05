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«Матч ТВ» не покажет Кубок мира по лыжам и биатлону 5 марта, вместо гонок 4 часа в эфире будет сериал «Рок-н-ролл под Кремлем»

«Матч ТВ» не покажет Кубок мира по лыжам и биатлону 5 марта, вместо гонок 4 часа в эфире будет сериал «Рок-н-ролл под Кремлем»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет трансляции этапов Кубка мира по биатлону и лыжам 5 марта. Планировалось, что канал будет транслировать гонки в прямом эфире, однако биатлон и лыжи сняли с эфира.

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