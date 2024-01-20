Новое ослабление: аналитик рассказал, что будет с рублем

К концу уходящей недели рубль несколько ослабел, из-за чего доллар может укрепиться до 90 рублей. Однако для этого должно сложиться несколько факторов, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Праймом».
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