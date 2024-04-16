Вкусно, как в детском саду: нежное овощное суфле как в детском саду

Этот рецепт поможет ребенку полюбить овощи фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие при слове «суфле» представляют воздушный десерт из взбитых яичных белков, но на самом деле варианте этого блюда гораздо разнообразнее.
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