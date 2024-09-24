ВС России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» поразили цех БПЛА на заводе «Мотор-Сич» в Запорожье ВС России накануне нанесли удары по заводу «Мотор-Сич» в Запорожье, поразив цех по производству беспилотников.
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ВС России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» поразили цех БПЛА на заводе «Мотор-Сич» в Запорожье ВС России накануне нанесли удары по заводу «Мотор-Сич» в Запорожье, поразив цех по производству беспилотников.
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