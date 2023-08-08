В Краснодаре арестовали отца ио главы Тахтамукайского райсуда Адыгеи за растление ребёнка

За решёткой подозреваемый в домогательстве к 13-летней девочке проведёт два месяца.Ленинский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пожилого мужчины, пристававшего к 13-летней девочке в фитнес-клубе.