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Что изменится для россиян с 1 сентября 2026 года: Росфинмониторинг получает доступ к данным переводов по картам и СБП

Что изменится для россиян с 1 сентября 2026 года: Росфинмониторинг получает доступ к данным переводов по картам и СБП

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу ряд изменений, связанных с расширением полномочий Росфинмониторинга: ведомство получит доступ к данным о переводах по банковским картам и через Систему быстрых платежей (СБП).

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