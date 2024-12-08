«Наш прибор с искусственным интеллектом — это не просто инновация». Российские ученые создали первый счетчик с ИИ для борьбы с нелегальным майнингом

В России создали первый умный счетчик электроэнергии. Разработчики, в числе которых специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, компании «Лартех» и концерна «Энергомера», считают, что такой прибор может использоваться для борьбы с нелегальным майнингом криптовалют.
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