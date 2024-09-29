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Суперкубок Греции. Финал. Трофей разыграют «Панатинаикос» и «Олимпиакос»

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» определят победителя турнира. «Арис» и «Перистери» сыграют за 3-е место Суперкубок Греции  Родос За 3-е место Арис – Перистери 29 сентября.

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