19 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

19 июля в России отмечается День Москвы-реки, а также праздник пирожков с малиновым вареньем. В мире сегодня вспоминают о важности дружбы и о том, как ценно заводить новых приятелей даже в солидном возрасте.
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