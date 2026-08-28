Как наладить режим сна ребенка перед началом учебного года

Кадр из фильма «Это не я» / © Les Films du Losange Хороший ночной сон важен для детей. По словам педиатра Габрины Диксон из Детской национальной больницы (США), сон помогает ученикам лучше справляться с учебой и повседневными задачами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии