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Как наладить режим сна ребенка перед началом учебного года

Как наладить режим сна ребенка перед началом учебного года

Кадр из фильма «Это не я» / © Les Films du Losange Хороший ночной сон важен для детей. По словам педиатра Габрины Диксон из Детской национальной больницы (США), сон помогает ученикам лучше справляться с учебой и повседневными задачами.

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