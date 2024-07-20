Неистребимый дух майдана

Некоторые считают, что «дух майдана» — это запах загаженных подъездов, горящих покрышек, месяцами нестиранного белья, свинок в загоне, дающих удобрение для растущих на грядках «бурачков», в целом кислая всепроникающая вонь, окутывающая бодро разрушаемую новыми варварами вчерашнюю цивилизацию.