Продажи Manor Lords превысили 1 миллион копий менее чем за 2 дня Накануне запуска б...

Продажи Manor Lords превысили 1 миллион копий менее чем за 2 дняНакануне запуска было совершенно ясно, что средневековая городская стратегия в реальном времени Manor Lords вызвала немало ажиотажа, и сразу после ее недавнего выпуска в раннем доступе это стало вдвойне очевидным.