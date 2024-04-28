Продажи Manor Lords превысили 1 миллион копий менее чем за 2 дня Накануне запуска б...

Продажи Manor Lords превысили 1 миллион копий менее чем за 2 дняНакануне запуска было совершенно ясно, что средневековая городская стратегия в реальном времени Manor Lords вызвала немало ажиотажа, и сразу после ее недавнего выпуска в раннем доступе это стало вдвойне очевидным.
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